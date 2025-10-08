توافد كثيف للمرشحين بمحكمة المنيا لبدء سباق البرلمان

المنيا-جمال محمد:



شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة المنيا الابتدائية، اليوم الأربعاء، توافداً كبيراً من المرشحين الراغبين في تقديم أوراق ترشحهم، وذلك عقب الإعلان عن دخول محافظة المنيا في المرحلة الأولى من الإنتخابات.



وترأس لجنة تلقي الطلبات المستشار أسامة عبدالمنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار شعبان مغربي مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد عقر مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة .



وشهد محيط مجمع محاكم المنيا تشديدات أمنية، وسط تيسير حركة المرور بالمنطقة بعد توافد عشرات المرشحين منذ الصباح الباكر.



وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا الناخبين لانتخابات مجلس النواب (الفصل التشريعي الثالث)، مشيرًا إلى أن فتح باب الترشح للعملية الانتخابية سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 15 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه التقديم الساعة الثانية ظهرًا.

وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني وتفاصيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، إن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين، على أن تشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح



وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من 23 أكتوبر الجاري وحتى 6 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ في ذات اليوم الصمت الدعائي. ويكون التصويت خارج الجمهورية أيام 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل أيام 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُستأنف في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.