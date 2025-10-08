بالصور- السيطرة على حريق بكمية من الهيش والمخلفات على طريق منوف

المنوفية- أحمد الباهي:



سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة منوف في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في كمية من الهيش والبوص والمخلفات بطريق "منوف - سرس الليان"، دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتحرّك وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، إلى موقع الحريق، حيث تمت المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة السيطرة على النيران.