إعلان

بالصور- السيطرة على حريق بكمية من الهيش والمخلفات على طريق منوف

كتب : مصراوي

12:14 م 08/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق (2)
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق (1)
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق (3)
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:


سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة منوف في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في كمية من الهيش والبوص والمخلفات بطريق "منوف - سرس الليان"، دون وقوع أي خسائر بشرية.


وتحرّك وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، إلى موقع الحريق، حيث تمت المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة السيطرة على النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية المخلفات طريق منوف حريق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا