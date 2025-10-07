إعلان

اختيار 12 أستاذًا من جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

كتب : إيهاب عمران

03:20 م 07/10/2025
    اختيار 12 أستاذًا من جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم
    جامعة أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

كشفت جامعة أسوان، إدراج 12 من أساتذتها في قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2025، بالتصنيف الدولي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، والذي يُنشر بالتعاون مع دار النشر العالمية "Elsevier"، ويُعد أحد أدق التصنيفات العالمية لقياس التأثير العلمي للباحثين على مستوى العالم.

ويستند التصنيف إلى تحليلات علمية دقيقة لقاعدة بيانات العالمية، وفق معايير صارمة تشمل عدد الاستشهادات، ومؤشر ومعامل التأليف المشترك، والتأثير النسبي، والمركّب البحثي لقياس الأثر العلمي النوعي.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعة في مجالات النشر الدولي، واهتمامها برعاية الكوادر العلمية ودعمها للوصول إلى مصاف الجامعات البحثية العالمية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التمثيل المشرف للجامعة في تصنيف ستانفورد يُعد دليلًا قاطعًا على التحول النوعي في مستوى الأبحاث الصادرة من جامعة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه القائمة لا تُكرم الباحثين على أساس الكم فقط، بل على جودة وتأثير أبحاثهم، مما يعكس أن لدينا عقولًا مصرية تمتلك أدوات التميز العلمي الحقيقي، وهو ما يجعل من جامعة أسوان مثالًا يحتذى به في دعم الابتكار والبحث العلمي الجاد.

وتتقدم جامعة أسوان بخالص التهاني لعلمائها المدرجين ضمن قائمة الأفضل عالميًا، مؤكدة أن هذا التميز ليس وليد الصدفة، بل ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية طموحة، وتدعو جميع منسوبيها لمواصلة السعي نحو الريادة العلمية والبحثية.

اختيار 12 أستاذا من جامعة أسوان قائمة أفضل 2% من علماء العالم جامعة أسوان

