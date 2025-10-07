بالصور- مواطن يقتحم 3 محال تجارية في قنا بـ "لودر" ويدمرها

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخص اقتحم 3 محال تجارية باستخدام «لودر»، بشارع الجميل في بندر قنا، ما تسبب في تدمير واجهاتها وإحداث خسائر مادية جسيمة.

وكشفت التحريات، أن المتهم من قرية الحجيرات بمركز قنا، ويقيم داخل المدينة، ويمتلك قطعة أرض خلف المحال محل الواقعة.

وأوضحت التحريات أن مشادة نشبت بينه وبين أصحاب المحال بعد رفضهم منحه جزءًا من الأرض المجاورة لمحالهم، ما دفعه إلى استئجار «لودر» من قرية أبودياب غرب، واقتحام المحال وتكسيرها انتقامًا منهم.

وعقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة قنا إلى موقع البلاغ، وتم فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، واستدعاء مالك «اللودر» الذي جرى تأجيره للتحقيق معه.

كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط آخرين يشتبه في تورطهم بإشعال النيران في ممتلكات أصحاب المحال عقب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمواصلة التحريات لكشف جميع ملابسات الحادث.