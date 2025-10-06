تحولت لكتلة صفيح.. مصرع وإصابة 3 في انقلاب وتفحم سيارة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:



لقي شاب مصرعه وأُصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة واشتعال النيران بها، على طريق "أسيوط – ديروط" الزراعي، أمام مدخل قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعالها، ووجود حالات وفاة وإصابة.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم (6821 أسيوط)، واندلاع النيران بها عقب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، الشاب كيرلس ممدوح يوسف (21 عامًا)، وإصابة كل من رامي عصمت كمال (26 عامًا)، ويوسف ميلاد نظيف (24 عامًا). وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.