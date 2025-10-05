صادر له قرار هدم من 53 سنة.. انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية - صور

الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة الصادر بشأنه قرار إزالة، بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أثناء تنفيذ أعمال الإزالة من قِبل المقاول المتعاقد مع مالك العقار دون وقوع أي وفيات أو إصابات.

كان محافظ الشرقية قد تحرك فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم أثناء تنفيذ أعمال الإزالة المقررة.

وتوجه على الفور لتفقد ومعاينة الموقع، يرافقه اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أحمد ضاحي رئيس حي أول، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، لمتابعة الموقف على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وأوضح المحافظ، أنه تم فرض كردون أمني حول العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية والمرور لحين الانتهاء من أعمال الإزالة المقررة خلال 24 ساعة من تاريخه، حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

ووجّه المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بسرعة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، مشددًا على استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.