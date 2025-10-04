مشهد وطني مهيب.. جامعة سوهاج تُحيي ذكرى أكتوبر بمسيرة ضخمة (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم السبت، مسيرة طلابية ضخمة بمشاركة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، في مشهد وطني مهيب حمل شعارات العزة والانتماء.

شارك في المسيرة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، واللواء بهجت فريد، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع سابقًا، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، والقمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج والمنشأة والمراغة نائبًا عن الأنبا باخوم، والفنانة والإعلامية لقاء سويدان، إلى جانب نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال الدكتور النعماني إن الجامعة تحرص سنويًا على تنظيم احتفالات وطنية تستحضر روح أكتوبر، التي تعد رمزًا للفداء والعزيمة والإرادة المصرية، مؤكدًا أن جيش مصر سيظل درع الوطن وسيفه، وقادرًا على حماية حدوده وردع أي عدوان.

وأضاف رئيس الجامعة مخاطبًا الطلاب: "أنتم من سيُكمل مسيرة البناء والتنمية التي بدأها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكونوا على قدر المسؤولية، واعلموا أن مصر تنتظر منكم الكثير، وأن العلم والمعرفة هما سلاحكم في معركة المستقبل".

وشهدت المسيرة تفاعلًا واسعًا من طلاب الجامعة الذين رددوا الهتاف الموحد: "نحمل الراية.. ونُكمل المسيرة"، تعبيرًا عن فخرهم بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدين أن روح أكتوبر ستظل باقية في وجدان الأجيال.

وانطلقت المسيرة من أمام بوابة الجامعة الجديدة حتى جامعة سوهاج الأهلية، تلتها فعاليات ماراثون جري وطني وصولًا إلى المركز الدولي للمؤتمرات، ضمن برنامج الاحتفال الذي تضمن عروضًا رياضية وفنية.

وبثت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على فيسبوك بثًا مباشرًا بعنوان: "بمناسبة ذكرى النصر.. مفتي الديار السابق ومطران سوهاج يشاركان طلاب الجامعة في مسيرة وطنية".