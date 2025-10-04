تحصين أكثر من 95 ألف رأس ماشية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية (صور)

المنيا - جمال محمد:

أجرى موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا من أمام إحدى أكبر الجزر النيلية بمحافظة المنيا، والواقعة بمنتصف مدينة المنيا، والتي تعد من أبرز معالم الكورنيش ومقصدًا دائمًا للزائرين والمتنزهين.

ورصد البث المباشر ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه نهر النيل خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت المياه إلى سطح التربة بالجزيرة النيلية التي تُستخدم في زراعة القمح والذرة والبرسيم، ما أثار مخاوف الأهالي من احتمالية غمرها بالكامل في حال استمرار ارتفاع المنسوب خلال الفترة المقبلة.

وتُعد الجزيرة من أكبر الجزر النيلية في المحافظة، إذ يبلغ طولها نحو 2 كيلومتر وعرضها 300 متر تقريبًا، وتشكل لوحة طبيعية خلابة تُطل على كورنيش المدينة، ما يجعلها وجهة سياحية وتصويرية شهيرة لأهالي المنيا وزوارها.

ووجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، بمتابعة الموقف الميداني بشكل مستمر، وحصر أراضي طرح النهر، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات.

شدد المحافظ على إخطار المزارعين والمقيمين بأراضي طرح النهر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وسرعة الإخلاء في المناطق المعرّضة للخطر، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والزراعية والري والعمد والمشايخ.

وناشد المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمنيا، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر إزالة التعديات على مجرى النيل فورًا، لتفادي المخاطر الناجمة عن ارتفاع المناسيب خلال الفترة المقبلة.