أوقاف الشرقية تنفذ ندوة توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت مديرية أوقاف الشرقية، ندوة بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" حاضر فيها فضيلة الشيخ ياسر فتحي إمام وخطيب بالأوقاف، تناول خلالها الأبعاد الدينية والاجتماعية والإنسانية لهذه الظاهرة، محذرًا الشباب من عواقبها، ومؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والسعي لتحقيق الطموحات بطرق مشروعة وآمنة.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب العمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يضمن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه وتوفير حياة كريمة له.

وأشار المحافظ إلى أن ندوة "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية"، تأتي ضمن سلسلة من فعاليات التعاون بين محافظة الشرقية ومديرية الأوقاف وعدد من الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة لبناء الإنسان ونشر الوعي المجتمعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة أوقاف الشرقية، أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، من خلال عقد ندوات توعوية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والأخلاقي، وتنمية روح الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية.