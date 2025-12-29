انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة في بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الرابعة شمالي محافظة سوهاج، التي تضم مراكز: "طما وطهطا وجهينة" الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي للأصوات الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل كلا من: مصطفى حسين أبو دومة، على 106977 صوتًا، وعلاء الحديوي، على 67241 صوتا.

كما حصل نشأت فؤاد عباس 62701 صوتًا، وإبراهيم خليفة أبو دوح، 63659 صوتًا، عمرو عويضة، 71094 صوتًا، عماد الجيلاني 58426 صوتًا.