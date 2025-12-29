نوة "عيد الميلاد" تضرب مناطق متفرقة في الإسكندرية بأمطار رعدية- صور

بالأرقام.. الحصر العددي لدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

في أول زيارة.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي (صور)



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بالتزامن مع بداية نوة "عيد الميلاد"، وسط انخفاض في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

وتساقطت الأمطار على مناطق من أحياء المنتزه وشرق ووسط والجمرك، مصحوبة ببرق ورعد ونشاط ملحوظ للرياح، دون أن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور أو الملاحة البحرية حتى الآن.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات ومعدات شفط المياه إلى الشوارع الرئيسية والفرعية، تحسبًا لأي تراكمات، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، ووجهت غرفة العمليات المركزية بالمتابعة اللحظية لحالة الطقس، والتنسيق مع الأحياء وشركات المرافق للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

يُذكر أن نوة "عيد الميلاد"تبدأ عادة في 28 ديسمبر وقد تأتي مبكرا أو متأخرة عن موعدها وتستمر لنحو يومين، وتتميز بأمطار غزيرة ورياح غربية باردة.