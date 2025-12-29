

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتهت لجان الفرز العامة بالدوائر الانتخابية وعددها 7 بمحافظة سوهاج، قبل قليل، من أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقًا لما أعلنته اللجان المشار إليها تقدم في دائرة مركز وبندر سوهاج، حازم حمادي وديان محجوب، وفي المنشاة فيصل الشيباني، وفي جرجا والعسيرات ياسر نصر ومحمود أبو خروف.

أما في دار السلام عبداللطيف أبو الشيخ، وفي أخميم وسافلتة والكوثر شعبان لطفي وزكريا حسان، وفي المراغة مصطفى مزيرق، وفي طما وطهطا وجهينة مصطفى حسين أبو دومة وعمرو عويضة وعلاء الحديوي.

جدير بالذكر، أن محافظة سوهاج يوجد بها 8 دوائر انتخابية، أجريت جولة الإعادة فيها بـ7 دوائر انتخابية، وتتبقى الدائرة السابعة ومقرها مركز ومدينة البلينا، سوف تجرى الإعادة بها يومي 3و4 من شهر يناير المقبل.