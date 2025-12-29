انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة الأولى بالبحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الأولي، دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي.

بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 97 ألفًا و752 ناخبًا، عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و78 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 94 ألفًا و674 صوتًا.

وجاءت أصوات أعلى المرشحين كما يلي: سناء برغش 53 ألفًا و379 صوتًا، يليها محمود الجندي 50 ألفًا و366 صوتًا، يليه طه الشهاوي 48 ألفًا و905 صوتًا.