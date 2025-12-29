مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:09 ص 29/12/2025
  عرض 1 صورة

يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب غد الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد السلام.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مباراة الأهلي والمقاولون العرب موعد مباراة النادي الأهلي الأهلي اليوم

