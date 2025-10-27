‬انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص 456 ألف طالب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انطلقت اليوم الاثنين، الموافق 27 أكتوبر 2025، بمحافظة القليوبية، مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومعالي محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وذلك لخدمة 456 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية في قرى ومدن المحافظة.

وأوضح مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الصحة المدرسية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأطفال المدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة أبو راضي، المنسق العام للمبادرات بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والدكتورة هبة خربوش، منسق المبادرة ومدير إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، والأستاذ السيد راشد، مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وأكد عبده أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وعلاجها، بما يسهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لهم. وأوضح أن الفرق الطبية ستبدأ من الغد تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس الابتدائية في القرى لإجراء الفحوصات اللازمة، وتوفير النظارات الطبية مجانًا للحالات التي تحتاج إليها.

وأشار مدير التعليم إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتطبيق برامج الرعاية الصحية داخل المدارس، مؤكدًا أن المديرية تقدم كل التسهيلات لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأكد عبده أن التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة الطلاب وتعزيز مفهوم أن الصحة حق للجميع.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تمثل إضافة نوعية للمبادرات الصحية التي تركز على الأطفال في سن التعليم الأساسي، وتجسد دعم الدولة لجهود الرعاية الصحية المتكاملة لأبنائها.