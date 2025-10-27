إعلان

مغني "بشحت بالجيتار".. الفنان علي رؤوف يتعرض لحادث مروري في السويس- صور

كتب : مصراوي

03:18 ص 27/10/2025
السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب الفنان الشاب علي رؤوف، صاحب أغنية "أنا بشحت بالجيتار" في حادث مروري بمحافظة السويس بعد تصادم سيارته في الرصيف.

وقال شهود عيان، إن الفنان الشاب ابن محافظة السويس اصطدم بالرصيف في شارع الجيش الرئيس عند منطقة مساكن اللوكس بالغريب، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان أخر نشاط للفنان إحياء حفل العيد القومي بالسويس الأربعاء الماضي، في الشاطئ العام، والذي لاقى تفاعل من الجمهور.

