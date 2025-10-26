إعلان

ضبط 25 ألف كيس مقرمشات منتهية الصلاحية في الأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

06:01 م 26/10/2025
الأقصر - محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الأحد، عن ضبط 1000 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية، بإجمالي 25 ألف كيس، داخل مخزن غير مرخص ببندر الأقصر قبل إعادة تدويرها وطرحها للبيع في الأسواق.

وصرح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين، أن الحملة تمكنت من كشف المخزن أثناء مرورها ببندر الأقصر، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم العثور على الكميات المضبوطة.

