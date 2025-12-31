إعلان

"خلص عليها وسرقها".. قرار قضائي عاجل بشأن المتهم بقتل حماته في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:08 م 31/12/2025

قرار قضائي عاجل بشأن المتهم بقتل حماته في كفر الشي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا، وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام عامل زراعي أدين بقتل حماته وسرقة قرطها الذهبي، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية المؤيد لتنفيذ عقوبة الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد الشنواني، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد زغلول بسطويسي، ومحمد عبد الله محمد عبد الكريم، ومحمد محمد كمال محمود الديب، وذلك في القضية رقم 8964 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2245 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم "م. م. إ. م"، 31 عامًا، عاملًا زراعيًا، مقيمًا بقرية 58 الخاشعة، دائرة مركز شرطة البرلس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل المجني عليها "ف. ح. ا. ج"، والدة زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة قرطها الذهبي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم استغل صلة القرابة وتردده الدائم على منزل المجني عليها، وتوجه إلى مسكنها في توقيت مبكر عقب خروج زوجها إلى عمله، وطرق باب الشقة، ففتحت له دون أن تشك في نواياه الإجرامية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم دخل غرفة نوم زوج المجني عليها واستولى على أداة عبارة عن "قلنسوة – شال غطاء للرأس"، ثم توجه إلى غرفة المجني عليها، وباغتها أثناء جلوسها على فراشها، وتمكن من إحكام السيطرة عليها وكتم أنفاسها باستخدام الأداة، حتى فارقت الحياة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها للاستيلاء على قرطها الذهبي.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، إذ انتزع المتهم القرط الذهبي من أذن المجني عليها عقب ارتكاب الجريمة، وفر هاربًا، قاصدًا سرقته، كما أُسند إليه حيازة الأداة المستخدمة في الجريمة دون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات كفر الشيخ إعدام عامل زراعي المتهم بقتل حماته مفتي الجمهورية

