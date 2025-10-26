بعد ساعات من الحادث.. وفاة سائق ميكروباص معلمي سوهاج متأثرًا بإصاباته

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق السيارة الميكروباص التي كانت تقل عددًا من المعلمين والمعلمات وتعرضت لحادث تصادم اليوم الأحد، على الطريق الزراعي بجرجا، مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وغيبوبة تامة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة داخل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وكان الطريق الزراعي الغربي شهد حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ودراجة نارية "تروسيكل"، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة، تنوعت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتبين من الفحص أن المصابين هم كل من عبد الرحيم شوقي محمد 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، سعيد صالح فؤاد 28 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى ودخل في غيبوبة تامة "قائد السيارة"، شيماء محمد عبد الكريم 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، آية رمضان أحمد 30 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، آلاء صابر عبد الرحمن 34 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، ماهر عبد الخالق أحمد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وأصيب في الحادث كل من: فاطمة أحمد محمد 27 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ميادة أشرف ناصر 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، جهاد عبد الستار أحمد 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، مريم الضبع رمضان 27 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، حنان ياسين عبد النبي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن المصابين جميعهم معلمين ومعلمات ومن أبناء مراكز شمال المحافظة ومعينين بمدارس في إدارات جنوب المحافظة التعليمية، وكانو في طريق عودتهم لمنازلهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.