11 مصابًا في انقلاب تروسيكل محمل بعمال ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 11 شخصًا، في حادث انقلاب تروسيكل محمل بعمال، اليوم السبت، على الطريق الذي يربط قرية دشاشة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقله عدد من العمال، على الطريق الذي يربط قرية دشاشة بمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة إصابة كل من:

عبير ك. أ (40 عامًا) – كدمات بالصدر وعظمة الحوض

فايزة ع. ع (50 عامًا) – اشتباه خلع بالكتف وكدمة بالصدر

فايز ف. ع (52 عامًا) – جرح قطعي بالجبهة

أحمد ك. ع (59 عامًا) – جرح بالرأس وكدمة بالظهر

زينات م. هـ (42 عامًا) – كدمة بالصدر

حكمة أ. أ (43 عامًا) – اشتباه كسر بالفقرات القطنية

نجية إ. ع (33 عامًا) – جروح بالوجه وكدمات بالقدمين

صابرة ج. ع (45 عامًا) – كدمات متفرقة وجرح قطعي بالجبهة

صابرة م. م (25 عامًا) – كدمة بالكتف الأيسر والصدر

بسمة م. م (35 عامًا) – كدمة بالعين اليسرى

أمل أ. ع (47 عامًا) – كدمة بالقدم اليمنى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.