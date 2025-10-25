بالصور- جولة مفاجئة لمحافظ أسوان لمراقبة أعطال مياه الشرب والصرف الصحي

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من النقاط الساخنة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل نطاق مدينة أسوان، خاصة في محيط المدارس والمناطق الحيوية.

وشملت الجولة المرور أمام مدرسة شجرة الدر بمنطقة الكرور، وطريق السادات، ومدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بطريق كسر الحجر، إلى جانب المناطق المجاورة للمستشفى الجامعي، وشارع البشارية، وشرف البندر، وميدان المحكمة، ومصر للطيران.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بتدخل فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات، للتعامل الفوري مع أي كسور أو طفح بخطوط المياه أو الصرف سواء في الخطوط العمومية أو الوصلات المنزلية المرتبطة بالمناطق السكنية والتجارية.

وأكد أن التعامل السريع مع الأعطال ينعكس مباشرة على جودة الخدمات ومستوى النظافة العامة داخل المدن، داعيًا المسؤولين بمديرية الطرق للتنسيق مع شركة مياه الشرب لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية بعد الإصلاحات، بما يضمن تيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات داخل الشوارع والميادين الرئيسية.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل مستمر لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع وبالسرعة المطلوبة، كما حرص على الاستماع لمطالب المواطنين الذين التقى بهم أثناء الجولة، موجهاً المسؤولين لتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.