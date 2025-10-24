بالصور.. إقبال كثيف على ضريح "الدسوقي" في افتتاح مولده بكفر الشيخ

أدى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد النادي الإسماعيلي، في نطاق حي ثان بمدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الكابتن أحمد العجوز، رئيس قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور ربيع أبو غازي، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، بعنوان "البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى"، تناول خلالها أهمية الحفاظ على البيئة وأخلاق النبي ﷺ.

وعقب الصلاة، التقى المحافظ بالجهاز الفني واللاعبين، وهنأهم على الفوز الأخير للفريق في الدوري العام أمام فريق حرس الحدود، مؤكدًا متابعته المستمرة لأداء الفريق.

وقال المحافظ: "أثق فيكم، جهازًا فنيًا ولاعبين، وأنكم قادرون على تجاوز المرحلة الصعبة الحالية في مشوار الدوري الممتاز، فالنادي الإسماعيلي يستحق مكانة أفضل بكثير".

وأعرب المحافظ عن أمله في تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام فريقي فاركو وكهرباء الإسماعيلية، وحصد النقاط الست لإسعاد جماهير وأبناء المحافظة.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ صالة الألعاب الرياضية "جيم اللاعبين"، وقاعة الاجتماعات، والمطعم، والمطبخ الخاص بفندق اللاعبين.

ووجّه المحافظ بصيانة ورفع كفاءة سيارتين تابعتين للنادي الإسماعيلي من خلال الحملة الميكانيكية بالمحافظة، كما وجه بتسخير كافة إمكانيات القرية الأولمبية لخدمة الفريق الأول، بما في ذلك الملاعب وصالة الجيم وملحقاتها من "الجاكوزي، السبا، الساونا"، إضافة إلى إقامة معسكرات الفريق بالجناح الفندقي الذي تم رفع كفاءته مؤخرًا.

وفي ختام الزيارة، أكد محافظ الإسماعيلية توجيه كافة أوجه الدعم المتاحة من الأجهزة التنفيذية لخدمة النادي الإسماعيلي، مع العمل على تطوير ورفع كفاءة المطبخ والمطعم الخاص بفندق اللاعبين بالنادي.