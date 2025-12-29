إعلان

راح "يزف" نائب سقط في كمين.. ضبط هارب من 85 سنة سجن في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:25 م 29/12/2025

تعبيرية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

في مفارقة درامية شهدتها محافظة قنا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة، هارب من أحكام بالسجن تصل لنحو قرن من الزمان، وذلك أثناء انخراطه في أجواء احتفالية عامة.

فخ "التهنئة"

المتهم "م.ع"، ابن قرية "زليتن" بمركز نجع حمادي، والمصنف أمنيًا كأحد العناصر الخطرة، قرر الخروج من مخبئه ليس لترويج السلاح -نشاطه المعتاد - بل للمشاركة في "مجاملة اجتماعية"، حيث رصدت المباحث تحركه وهو يحمل "مزمارًا"، قاصدًا تهنئة أحد المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب بإحدى القرى، ظنًا منه أن صخب الاحتفالات سيغطي على هويته.

السجل الجنائي

الحملة الأمنية المكبرة التي شنها مركز شرطة نجع حمادي كانت بالمرصاد؛ حيث تبين أن حامل المزمار مطلوب للتنفيذ عليه في 7 قضايا جنائية متنوعة، أبرزها "الاتجار في الأسلحة"، بإجمالي أحكام بلغت 85 سنة سجن.

انتهت الليلة الاحتفالية للمتهم قبل أن تبدأ، حيث تم اقتياده من وسط المهنئين إلى جهات التحقيق لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

