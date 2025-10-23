إعلان

رجع عليهم والكاميرات صورته.. مصرع شخصين دهسا أسفل ميكروباص بالإسكندرية- فيديو وصور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:39 م 23/10/2025
لقي رجل وسيدة مصرعهما دهسا أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء جلوسهما بمدخل عزبة القلعة بمنطقة العوايد بمحور المحمودية شرقي الإسكندرية.


تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث دهس بمدخل عزبة القلعة بمنطقة العوايد، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث.


وتبين من الفحص أنه أثناء جلوس عدد من المواطنين بمدخل عزبة القلعة بمنطقة العوايد بمحور المحمودية تصادف رجوع سيارة ميكروباص أجرة إلى الخلف بسرعة كبيرة دون أن ينتبه لهم ما أدى إلى دهسهما.
أسفر الحادث الذي رصدته كاميرات المراقبة عن مصرع رجل، 74 سنة، وسيدة، 82 سنة، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ألقي القبض على سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
........
لينك الفيديو
https://www.facebook.com/share/r/1BfM6tuqVz/





