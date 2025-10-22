مبادرة "100 يوم صحة" تحقق نجاحًا واسعًا بمحافظة الشرقية

البحيرة - أحمد نصرة:

كرمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عامل النظافة محمد سعد الدمنهوري تقديرًا لأمانته وإخلاصه، بعد أن عثر على مشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه أثناء تأدية عمله وأعادها إلى صاحبها.

وفور العثور على المشغولات الذهبية، قام الدمنهوري بتسليمها للجهات المختصة التي تمكنت من الوصول إلى مالكها وتسليمها له بالكامل.

وأشاد أحمد حمزة، رئيس الوحدة المحلية، بموقف العامل، مؤكدًا أن هذا التصرف يجسد أسمى معاني الأمانة والإخلاص في العمل، ويُعد قدوة لجميع العاملين، ويعكس القيم الأخلاقية النبيلة وروح الانتماء والضمير الحي.