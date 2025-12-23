ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس، مسجلا مستوى قياسي جديد.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3936 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5061 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5905 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67840 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210982 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 339200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 4470 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.