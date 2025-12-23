الأمين العام للناتو: أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) إلى مواصلة دعم أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر أمنية على الدول الأوروبية في الحلف.

وقال روته في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإقدام على مهاجمة أي دولة عضوة في الناتو، يجب ضمان بقاء أوكرانيا قوية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي كما تقرر في قمة الناتو في لاهاي، وأضاف: "إذا قمنا بهذين الأمرين، سنكون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسنا، ولن يجرؤ بوتين على المحاولة مطلقا".

وأكد روته، الذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء هولندا، أن عملية تعزيز القدرات الدفاعية يجب أن تتم بسرعة، موضحا أن تقديرات أجهزة استخبارات مختلفة تشير إلى أن الوضع قد يصبح خطيرا اعتبارا من عام 2027 أو 2029 أو 2031 إذا لم يحدث ذلك.

وأوضح روته أن بوتين ينفق حاليا أكثر من 40% من ميزانية الدولة على التسلح، لافتا إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت استعداد بوتين للتضحية بـ1.1 مليون شخص، في إشارة إلى تقديرات أعداد القتلى والجرحى من الجانب الروسي.