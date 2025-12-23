إعلان

زيلينسكي: أتوقع أن تشن روسيا هجمات على أوكرانيا خلال الكريسماس

كتب : مصراوي

10:22 ص 23/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين، إنه يتوقع أن تشن روسيا هجمات شديدة على بلاده خلال عيد الميلاد (الكريسماس).

وأضاف زيلينسكي أثناء حديثه في كييف أمام دبلوماسيين أن طبيعة روسيا تدفعها لشن ضربات كبيرة في عيد الميلاد، مشيرا إلى صعوبة الوضع نتيجة نقص أنظمة الدفاع الجوي.

وتحتفل أوكرانيا رسميا بعيد الميلاد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي، لكن العديد من المسيحيين الأوكرانيين يلتزمون بالتقاليد الأرثوذكسية ويحتفلون بعيد الميلاد في 7 يناير، كما هي الحال في روسيا.

وفي كلمته المصورة المسائية، أضاف زيلينسكي أنه يتوقع عودة فريقه المفاوض إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء بعد محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في ميامي بولاية فلوريدا، مؤكدا أنه يرغب في الاطلاع على تفاصيل المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة.

وكان ويتكوف قد تحدث عن مفاوضات بناءة بعد أن أجرى محادثات منفصلة مع الجانب الأوكراني والجانب الروسي.

فولوديمير زيلينسكي روسيا هجمات على أوكرانيا

