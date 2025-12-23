الدفاع الروسية: إسقاط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 22 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الثلاثاء، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت "14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و7 طائرات مسيرة فوق إقليم ستافروبول، و3 فوق مقاطعة بيلجورود وجمهورية كالميكيا، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة كورسك وشبه جزيرة القرم".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.