قدَّم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خالص شكره وتقديره إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الدعم اللوجستي المتواصل الذي قدَّمته المحافظة لإنجاح فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في خروج المنتدى بالصورة الحضارية المشرفة التي تليق بمكانة مصر.

وأشاد وزير الخارجية بالأداء الراقي الذي قدَّمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية خلال فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن عروضها المبهرة نالت إعجاب واستحسان جميع الضيوف المشاركين، لما حملته من لمسات فنية تعبّر عن أصالة التراث الأسواني وروح الجنوب.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن أسوان – عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – على أتم استعداد لاستضافة أي منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح المحافظ أنه تم اختيار مجموعة من الشباب الواعد من أبناء المحافظة للعمل كمتطوعين في تنظيم فعاليات وجلسات المنتدى، في إطار حرص المحافظة على تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية قدّمت عروضًا فلكلورية متميزة تعكس التراث الأصيل والطابع الثقافي الفريد للمحافظة.

وثمَّن المحافظ الدور المتميز الذي قام به العاملون في المحليات وهيئة الإسعاف، إلى جانب قيادات ورجال الأمن، الذين شكّلوا جميعًا نموذجًا مشرفًا للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد، من أجل أن تظل زهرة الجنوب في أبهى صورها، قِبلةً دائمةً للضيوف والزائرين من داخل مصر وخارجها.