إحالة أدوات "جريمة المنشار" بالإسماعيلية إلى الطب الشرعي (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق في قضية مقتل الطفل محمد أحمد محمد مصطفى على يد صديقه يوسف أيمن عبد الفتاح، المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة المنشار"، إرسال الأدوات المستخدمة في الجريمة إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني مفصل ضمن ملف القضية.

وشمل قرار الإحالة المنشار الكهربائي المستخدم في تقطيع جثمان المجني عليه، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء التي تم ضبطها داخل منزل المتهم، والتي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية ضمن الأدلة في القضية المقيدة برقم 3625 لسنة 2025 مركز الإسماعيلية.

ويهدف التقرير المنتظر من الطب الشرعي إلى مضاهاة آثار الدماء الموجودة على الأدوات بدماء كل من المجني عليه والمتهم، للتأكد من تطابقها وتحديد طبيعة استخدام كل أداة أثناء تنفيذ الجريمة.

وكشفت التحقيقات السابقة عن روايات متناقضة أدلى بها المتهم في محاولات لتضليل جهات التحقيق، حيث ادعى بيع هاتف المجني عليه بعد الجريمة، قبل أن تثبت التحريات أنه سرقه قبل الواقعة بنحو شهرين، كما زعم وجود شركاء له في التنفيذ دون أن يتم التوصل إلى ما يثبت صحة أقواله حتى الآن.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وتحليل الأدلة الفنية تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذي سيحسم تفاصيل الجريمة البشعة التي هزّت أرجاء محافظة الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

