لخطورتها على المارة.. إزالة أجزاء من عقار وسط الإسكندرية (صور)

كتب : مصراوي

03:02 م 20/10/2025
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (4)
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (1)_1
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (2)_1
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (1)
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (3)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:


شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة أجزاء من عقار قديم بمنطقة العطارين، بسبب خطورتها الداهمة على أرواح المواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي وسط شكاوى من الأهالي تفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 12 شارع رحمي بك بمنطقة العطارين، وانتقل مسؤولو إدارة المشروعات والمباني بالحي إلى موقع العقار.

وأوضحت إيمان عباس، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من الطابقين الأول والثاني علوي بالعقار، بواسطة مقاول متخصص، حمايةً للأرواح والممتلكات.

وأضافت رئيس الحي أنه تم رفع المخلفات والأنقاض، وإعادة فتح الشارع أمام المارة وحركة المرور بشكل طبيعي.

إعلان

