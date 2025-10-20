خلال جولته بالمنصورة.. محافظ الدقهلية يتحفظ على "توك توك" مخالف (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمدينة المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين.

أتى ذلك إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع.

وخلال الجولة، تحفظ المحافظ على أحد مركبات "التوك توك" المخالفة بعد تشغيله سماعات صوتية عالية، مؤكدًا أن الشارع ليس مكانًا للإزعاج أو مخالفة القواعد.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات تخل بالنظام العام أو تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى النظافة وتنظيم الحركة المرورية داخل المدن، مشددًا على أن الالتزام بالنظام مسؤولية مشتركة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وأن المحافظة مستمرة في حملات المتابعة اليومية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء بـ المتابعة المستمرة للأعمال الميدانية ورفع كافة الإشغالات أولًا بأول، مع ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق رضا المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء الدقهلية.