تشميع مركز طبي تديره سيدة تنتحل صفة طبيب بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:03 م 02/10/2025
أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، مركزا طبيا تديره سيدة تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية وتزاول المهنة دون ترخيص، وذلك في إطار تكثيف المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ضبطت الحملة داخل المركز أدوية مجهولة المصدر وتجهيزات عيادة تغذية، مع عدم وجود طبيب بشري متخصص، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالفة للجهات المختصة، إضافة إلى تشميع المركز وتحرير محضر بانتحال صفة طبيب أخصائي تغذية علاجية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر، وتشديد المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة لرصد المخالفات خاصة الجسيمة منها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مع التشديد على أنه لا تهاون في تطبيق القانون، حفاظا على حقوق المرضى وسلامة المواطنين.

وحذرت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين من التعامل مع مراكز غير مرخصة أو منتحلي صفة طبيب، وطالبت بسرعة إبلاغ مديرية الصحة أو الجهات المعنية حال اكتشاف أي مخالفات.

