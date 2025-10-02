إعلان

بالصورـ البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:01 م 02/10/2025
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، قداس تدشين كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في ثالث أيام زيارته الرعوية للمحافظة، والتي تستمر لمدة سبعة أيام.

وشهد القداس حضور نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

وتقع الكاتدرائية في منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، وقد بدأ العمل في بنائها عام 2019 في عهد الأنبا لوكاس، الذي أشرف على أعمال الإنشاء والتشطيب، قبل أن يستكمل نيافة الأنبا بيسنتي كافة الأعمال عقب نياحته.

وتضم الكنيسة ثلاثة مذابح، ومعمودية، ومكتبًا للآباء الكهنة، وصالونًا، ودورات مياه، بالإضافة إلى طابق ثانٍ، وتتسع لنحو ألف شخص. وقد استقبلت الكنيسة رفات القديس حبيب جرجس في شهر فبراير الماضي.

وتشمل زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة أسيوط لقاءات رعوية مع الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، إلى جانب أبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة. كما تتضمن الزيارة لقاءات مع القيادات النيابية والتنفيذية، وتدشين عدد من الكنائس، بالإضافة إلى افتتاح ووضع حجر الأساس لمشروعات خدمية كنسية وتعليمية وطبية واجتماعية.

البابا تواضروس كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس أسيوط

