مصرع أم وطفلاها في حريق شقة سكنية بقليوب



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، إذ لقيت أم وطفلاها مصرعهما إثر اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية، متأثرين بإصاباتهم الناتجة عن الحريق.

كان اللواء أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص والمعاينة مصرع 3 أشخاص "الأم وطفليها" متأثرين بإصاباتهم جراء الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وطفليها في موقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.