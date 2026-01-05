إعلان

انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي لأصوات الدائرة السابعة بسوهاج

كتب : مصراوي

07:35 ص 05/01/2026

بيان الحصر العددي للدائرة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز ومدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي للأصوات الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل المرشح محمود أبو الخير على 53351 صوتًا، بينما حصل نور أبو ستيت على 28732 صوتًا، وحصل محمد حسن عصمت الهادي على 27474 صوتًا، وحصل وفقي المدني على 25083 صوتًا.

جدير بالذكر أنه مخصص للدائرة السابعة في انتخابات النواب بسوهاج مقعدين.

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟