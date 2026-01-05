

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز ومدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي للأصوات الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل المرشح محمود أبو الخير على 53351 صوتًا، بينما حصل نور أبو ستيت على 28732 صوتًا، وحصل محمد حسن عصمت الهادي على 27474 صوتًا، وحصل وفقي المدني على 25083 صوتًا.

جدير بالذكر أنه مخصص للدائرة السابعة في انتخابات النواب بسوهاج مقعدين.