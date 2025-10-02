محافظ أسيوط يشهد توزيع أجهزة منزلية على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالًا أقيم ببهو ديوان عام المحافظة لتوزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة المصلى التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير وتأهيل منازلهم.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، من بينهم حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد السلام، مدير إدارة خدمة المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن البسيط في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين الخدمات ورفع كفاءة البيئة السكنية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "حياة كريمة".

وخلال تفقده للأجهزة المخصصة للتوزيع، والتي شملت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومجموعة من الأثاث المنزلي، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره للجهود المشتركة بين ورش التعليم الفني وقطاع التضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، التي تعاونت لتوفير هذه المستلزمات ودعم الأسر المستحقة.

وأضاف المحافظ أن هذه المبادرات تجسد مفهوم التكافل المجتمعي، وتؤكد أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعكس روح التعاون وتلبي احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

يُذكر أن محافظة أسيوط تنفذ خطة شاملة لتطوير مناطق المصلى وزرزارة والفواخير بحي غرب، تستهدف أكثر من 600 منزل، تشمل أعمال إحلال وتجديد للبنية الأساسية والواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب توفير الأجهزة والأثاث المنزلي من إنتاج ورش طلاب التعليم الفني، ودعم الطلاب بالمستلزمات الدراسية، وتمكين الأسر من إقامة مشروعات منزلية صغيرة توفر مصادر دخل مستدامة.