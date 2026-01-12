مصرع عامل وإصابة 27 في حادث مروع لأتوبيس عمال بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

لقي عامل مصرعه، فيما أُصيب 27 آخرون، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال كان يقل 56 راكبًا، أثناء توجههم إلى عملهم بإحدى شركات السيراميك بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع عامل وإصابة 27 آخرين، خلال توجههم إلى مقر عملهم بشركة سيراميكا «كيلو باترا» بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الأتوبيس اصطدم برصيف الطريق أثناء سيره بطريق «الأوسطي» في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، ما أدى إلى وقوع الحادث.

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الحادث.