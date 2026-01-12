إعلان

مصرع عامل وإصابة 27 في حادث مروع لأتوبيس عمال بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:06 ص 12/01/2026

موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية – ياسمين عزت:

لقي عامل مصرعه، فيما أُصيب 27 آخرون، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال كان يقل 56 راكبًا، أثناء توجههم إلى عملهم بإحدى شركات السيراميك بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع عامل وإصابة 27 آخرين، خلال توجههم إلى مقر عملهم بشركة سيراميكا «كيلو باترا» بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الأتوبيس اصطدم برصيف الطريق أثناء سيره بطريق «الأوسطي» في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، ما أدى إلى وقوع الحادث.

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع عامل حادث تصادم أتوبيس العاشر من رمضان محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوى تاريخي متخطيا 43 ألف نقطة اليوم
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوى تاريخي متخطيا 43 ألف نقطة اليوم
لسانك قد يكشف أسرار صحتك.. ما دور الذكاء الاصطناعي؟
نصائح طبية

لسانك قد يكشف أسرار صحتك.. ما دور الذكاء الاصطناعي؟
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق
"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
زووم

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
أخبار مصر

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق