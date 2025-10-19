الشرقية- ياسمين عزت:



شهدت محافظة الشرقية اليوم، تواجدًا ميدانيًا مكثفًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل المواقف، والتواصل المباشر مع المواطنين للاستفسار عن قيمة الأجرة قبل خروج السيارات، بما يضمن عدم استغلال الركاب والالتزام الكامل بالأسعار المعلنة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التصدي لأي تجاوزات قد تحدث من بعض السائقين، موجهًا بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر غرفة عمليات المحافظة أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

قنوات التواصل والإبلاغ عن الشكاوى تشمل الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة: 055-2303693 / 055-2314025 / 055-2314004 ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 114 وواتس آب منظومة الشكاوى بالمحافظة: 01270664666 تليفون: 055-2333391 (3 خطوط) وفاكس: 055-2369134

البريد الإلكتروني: shakwa@sharkia.gov.eg والخط الساخن لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء: 16528 والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg