بالصور- ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مطعم شهير في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، على الأسواق والمحال والمطاعم ومعامل تصنيع الأغذية وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن، وذلك بناء على تعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.



وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدهون الحيوانية داخل معمل أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة، والتحفظ عليها لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وعدم تناولها للمعايير الصحية مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة - بحسب البيان.



وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضراً بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.