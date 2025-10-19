إعلان

بالصور- ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مطعم شهير في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:03 م 19/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لحوم فاسدة (6)
  • عرض 6 صورة
    لحوم فاسدة (3)
  • عرض 6 صورة
    لحوم فاسدة (2)
  • عرض 6 صورة
    لحوم فاسدة (1)
  • عرض 6 صورة
    لحوم فاسدة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:


شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، على الأسواق والمحال والمطاعم ومعامل تصنيع الأغذية وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن، وذلك بناء على تعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.


وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدهون الحيوانية داخل معمل أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة، والتحفظ عليها لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وعدم تناولها للمعايير الصحية مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة - بحسب البيان.


وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضراً بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الطب البيطري محافظة بورسعيد اللحوم الفاسدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين