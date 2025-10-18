بمشاركة 100 مغامر.. مظلات الباراموتور تُزين سماء الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليقًا مبهجًا لممارسي المظلات الجوية "الباراموتور" ضمن فعالية إيجيبت جيت 7، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وتستمر عروض الباراموتور حتى 19 أكتوبر، بمشاركة 100 مغامر من 15 دولة، وسط أجواء من البهجة والإثارة، حيث حلقت المظلات فوق منطقة معابد البر الغربي ومعابد الكرنك والأقصر، مقدمة عروضًا مبهرة للسياح والمواطنين.

وجرى تنظيم هذه العروض الجوية بعد نجاحها في محافظات أخرى، بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في هذه الرياضة من اليابان، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد يبرز سحر المغامرة والمتعة بين السائحين.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه الرياضة تمثل إضافة مميزة للأنشطة السياحية بالمحافظة، وتعمل على ترويج السياحة الرياضية والمغامرات عالميًا في أكبر متحف مفتوح في العالم، مشيرًا إلى أن تنظيم البطولة يعكس الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ويؤكد مكانتها كوجهة عالمية للسياح.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم مثل هذه الفعاليات الدولية، لما لها من دور في تنشيط الحركة السياحية وإبراز صورة مصر الحضارية أمام العالم، مؤكدًا استعداد الأقصر لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال الموسم السياحي الجديد.