اكتشافات أثرية مذهلة في المقبرة المعلقة وزوجات تحتمس الثالث (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تفقد الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، المقبرة المعلقة بوادي C، والمعروفة بالمقبرة C3، التي اكتشفها عالم الآثار الشهير هوارد كارتر عام 1916.

وتعرف المقبرة منذ ذلك الوقت باسم مقبرة نفرو رع، استنادًا إلى نقش غير واضح عُثر عليه على صخرة من الحجر الجيري تبعد نحو 20 مترًا عن واجهة الجبل التي تضم مدخل المقبرة. وتقع المقبرة على ارتفاع 16 مترًا فوق مقبرة C4 الخاصة بالملك تحتمس الثاني، والتي اكتُشفت حديثًا وسُجلت في سجلات البعثة باسم "C4".

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن أول حفائر علمية في المقبرة أجرتها البعثة المشتركة بين وزارة السياحة والآثار ومؤسسة أبحاث المملكة الحديثة عام 2024، وكشفت النتائج أن المقبرة استُخدمت للدفن في أوائل عصر الأسرة الثامنة عشرة، رغم عدم اكتمالها معماريًا.

تتكون المقبرة من غرفتين وممرين، ويتضح من الممر الثاني توقف أعمال التنفيذ لأسباب غير معروفة، يُرجح أن من بينها وفاة صاحب المقبرة المفاجئة. كما رصد فريق البعثة وجود بقايا من الراتنج الأحمر والكتان على جدران الحجرة الداخلية والممر الثاني، ما يشير إلى أن الجدران كانت مزخرفة ونُقشت النصوص على أقمشة من الكتان مثبتة بمادة شمعية وجص، باستخدام مسامير خشبية لا تزال آثارها باقية حتى اليوم.

وأوضحت البعثة أن طريقة الزخرفة الفريدة تدل على أن المقبرة ملكية لرجل وليس امرأة، وأن تنفيذ زخارفها تم بسرعة وعلى عجل.

خلال الجولة، تفقد الدكتور عبد الغفار أيضًا مقبرة زوجات الملك تحتمس الثالث الأجنبيات بوادي D، التي اكتشفها الأهالي عام 1916، حيث عُثر بداخلها على أثاث جنائزي فاخر، إلا أن السيول التي ضربت المنطقة تسببت في تدمير المواد العضوية مثل المومياوات والأخشاب.

وتعود المقبرة إلى ثلاث سيدات من أصول سورية وهن: منحت، مرتي، ومنوي، وقد بقيت مجموعة من المجوهرات الذهبية والأواني الفضية والكانوبية بحالة جيدة، قبل أن تُعرض في السوق الأثرية ثم يقتنيها متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.

وأعيد تسجيل المقبرة علميًا على يد الباحثة كريستين ليليكويست عام 1988، فيما قامت البعثة المشتركة بتوثيقها ورفعها معماريًا مؤخرًا.

ووجه الدكتور عبد الغفار وجدي الشكر للدكتور ربيع عيسى، عضو بعثة مؤسسة أبحاث المملكة الحديثة، على المعلومات الأثرية القيمة التي أمدّ بها الفريق حول المقبرتين وتاريخهما الأثري الهام.