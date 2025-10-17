المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع المئات من أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في مشهد مهيب مساء اليوم الجمعة، جثمان المهندس محمد أسامة البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لقي مصرعه مساء أمس متأثرًا بإصابته بطعنة على يد أحد جيرانه، إثر خلافات قديمة بينهما تحولت إلى مشاجرة انتهت بجريمة مأساوية هزّت أرجاء القرية.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يُفيد بمصرع الشاب "م.أ.ل.ز"، بعد أن تعدّى عليه أحد المواطنين بسلاح أبيض داخل قرية جريس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت وحدة مباحث أشمون من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في ملابسات الجريمة.