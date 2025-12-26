إعلان

بالصور- إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بحي وسط الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:29 م 26/12/2025
    إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم بالإسكندرية_1
    حادث تصادم في شارع أبو قير بالإسكندرية (2)
    إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 6 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بإشارة الإبراهيمية في شارع أبو قير بحي وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة والمرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع التصادم.

وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى ملاكي عند الإشارة المشار إليها، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، بينهم 4 بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، واثنان باشتباه كسور، وحالتهم مستقرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" لتلقي العلاج اللازم، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

