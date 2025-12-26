إعلان

تحسين الخدمات ورفع كفاءة الشوارع.. حملات مكثفة بدشنا ونجع حمادي (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:37 م 26/12/2025
قنا - عبدالرحمن القرشي:

تواصل الوحدات المحلية بعدد من مراكز المحافظة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق وإنارة الشوارع، استجابة لشكاوى المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عوامل السلامة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ففي مركز ومدينة دشنا، واصلت الوحدة المحلية أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بعدد من الطرق الحيوية، حيث تم استكمال صيانة وإنارة أعمدة طريق مصر - أسوان الزراعي بنطاق المركز، بما يسهم في تحسين الإضاءة العامة، ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطريق، خاصة خلال فترات الليل، فضلًا عن تحسين المظهر العام للطريق.

وأكدت الوحدة المحلية بدشنا استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بكافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وحرصًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي جهودها المكثفة للارتقاء بالخدمات، حيث شهدت المدينة تنفيذ أعمال نظافة عامة شملت رفع المخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر – أسوان، بهدف تسهيل الحركة المرورية، وتحقيق عوامل السلامة والأمان، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي يليق بالمدخل الرئيسي للمدينة.

وعلى صعيد متصل، واصل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بنجع حمادي تنفيذ خطة الصيانة الدورية، حيث تم تركيب وصيانة عدد من كشافات الإنارة بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها: منطقة الأتوبيس، وشارع مدرسة التجارة، وشارع الكورنيش، والقنطرة، وشارع الجنينة، وأمام نادي الشرطة، وشارع 30 مارس، وشارع البوتاجاز القديم، وأمام نادي المعلمين، بالإضافة إلى مناطق خلف قصر البرنس وخلف بنك القاهرة، بما يعزز مستوى الإضاءة العامة ويرفع معدلات الأمان خلال فترات الليل.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي استمرار تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الطرق والإنارة بشكل دوري ومنتظم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة أحياء وشوارع المدينة.

