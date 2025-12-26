قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة قنا عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس، حوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والآلية والذخائر، بإحدى المناطق التابعة لدائرة بندر قنا.

واعترف المتهم، ويدعى "ع."، ويعمل أخصائيًا اجتماعيًا، أنه كان يقوم بتصنيع الأسلحة المضبوطة داخل ورشة مجهزة بمنزله، بدعوى استخدامها في الدفاع عن النفس، مؤكدًا خلال التحقيقات أنه لم يكن يهدف إلى بيعها أو الاتجار بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في إحدى المناطق التابعة لدائرة بندر قنا. وخلال الحملة، تمكنت القوات من ضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته معدات وأدوات تُستخدم في تصنيع الأسلحة.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 4 أجولة أسلحة بيضاء تضم 57 قطعة سلاح أبيض "سنج"، و10 طبنجات، وبندقيتين آليتين، بالإضافة إلى نحو 100 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، تم ضبطها داخل الورشة المقامة بمنزل المتهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.

