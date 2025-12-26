بالصور.. حملات إزالة فورية للتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسوان

تأجيل وقف ترام الرمل بالإسكندرية إلى يناير المقبل تمهيدًا للتطوير -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان حملاتها للحفاظ على حق الدولة والشعب في أراضيه، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات سواء بالبناء أو الزراعة، من خلال تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات داخل نطاق المحافظة.

ففي مركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتي تعدٍ بمنطقة الصداقة القديمة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وباستخدام المعدات الثقيلة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدي، إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ بمنطقة الحجازية بناحية قرية بنبان، عبارة عن أسوار مشيدة بالطوب الأبيض والأسمنت، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، بإزالة فورية لخمس حالات تعدٍ بمنطقة الشرفا، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية وإدارة الأملاك والفنيين، وباستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.