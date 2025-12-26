محافظ سوهاج يعلن جاهزية اللجان لجولة الإعادة بانتخابات النواب

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 586 لجنة فرعية بالمحافظة، لاستقبال 3 ملايين و21 ألفًا و228 ناخبًا ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة، المقررة يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 7 دوائر انتخابية هي "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة" من إجمالي 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية بمراجعة الاستعدادات النهائية، والتأكد من جاهزية اللجان، وتوفير كافة سُبل الدعم اللازمة لتيسير عملية تصويت المواطنين.

وأشار "سراج" إلى أن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، موضحًا جاهزية غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وربطها أيضًا بمركز السيطرة بالوزارة، مؤكداً على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان والمقار الانتخابية.

ولفت محافظ سوهاج إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس، خاصة كبار السن. وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للتأكد من توافر كافة سُبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة وقوات تأمين وناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.