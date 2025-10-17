نائب محافظ أسوان يتابع مواقف السيرفيس والوقود والتعريفة الجديدة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية، والتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود، عقب إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير الناتجة عن زيادة أسعار الوقود وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح نائب المحافظ أن المحافظة ستتعامل فورًا وبحزم مع أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية في تعريفة الركوب، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، حماية لحقوق المواطنين وضمانًا لاستقرار منظومة النقل الداخلي والخارجي.

وأضاف المهندس عمرو لاشين أن إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن قامت بتركيب بنرات واستكرات توضيحية في جميع مواقف السيرفيس والنقل الجماعي، إلى جانب ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خطوط السير والأجرة المقررة رسميًا وفق الزيادات الجديدة، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب من قبل السائقين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن التعريفة الجديدة تم إقرارها بما يحقق التوازن بين مصالح الركاب والسائقين، دون الإضرار بأي طرف، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 10% للخطوط الداخلية و15% للخطوط الخارجية. كما تم التنسيق مع محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والقاهرة للعمل وفق نفس القيم المحددة لضمان توحيد الأسعار وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات.

وأكد نائب المحافظ على استمرار المرور المتواصل لضبط المنظومة ومنع أي تجاوزات، لأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار حركة النقل في الشارع الأسواني.